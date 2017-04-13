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الشرطة الفرنسية: هجوم بقنبلة حارقة يستهدف مقرا لمرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم أن المبنى الذي يضم مقر مرشحة الرئاسة الفرنسية ماري لوبان في باريس تعرض مساء أمس لهجوم بقنبلة بنزين حارقة ما تسبب بوقوع حريق.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المتحدث باسم دائرة الإطفاء في العاصمة قوله: “إن الحريق اندلع في الطابق الأرضي للمبنى الواقع وسط باريس وألحق أضرارا طفيفة به وقد تم إخماده سريعا”.

وقال مصدر في الشرطة: إن “مصدر النيران ليس طبيعيا ومن منشأ إجرامي” مرجحا أن تكون منظمة يسارية متطرفة ارتكبته “فهذه المجموعات تتحرك بلا رادع منذ أشهر وهي التي دمرت محلات تجارية واحرقت سيارات خلال التظاهرات وتهاجم الشرطة”.

وأدان وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل في تصريحات لإذاعة ار تي ال هذه التصرفات غير المقبولة وقال: “نحن على اتصال مع فريق لوبان مرشحة الجبهة الوطنية وسنرى ما إذا كان من الضروري تعزيز الإجراءات الأمنية”.

وتبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “مكافحة كره الأجانب” في اتصال هاتفي مع فرانس برس الهجوم وتوعدت بمواصلة تنفيذ مثل هذه الهجمات حتى الانتخابات.

وتتصدر لوبان استطلاعات الرأي حاليا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الـ 23 من الشهر الجاري.

وكالات

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