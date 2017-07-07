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الشرطة الفرنسية تطرد آلاف المهاجرين من على الأرصفة شمال باريس

طردت الشرطة الفرنسية فجر اليوم آلاف المهاجرين الذين يعيشون على الأرصفة في منطقة شمال العاصمة باريس بينهم كثيرون فروا من الحرب في بلدان مثل السودان وإريتريا وأفغانستان.

وذكرت وكالة رويترز أن المئات من عناصر الشرطة على متن عشرات الشاحنات تحركوا نحو الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي لإخلاء ما بين 2000 و2500 لاجئ وقالت دومينيك فيرسيني المسؤءولة في بلدية باريس: إن “نحو مئة شخص يصلون يوميا إلى المنطقة التي تعرف باسم بورت دو لا شابيل”.

وبرر مكتب مفوض الشرطة في باريس هذه الخطوة بالقول إن “هذه المخيمات غير القانونية تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة على ساكنيها والسكان المحليين”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم هذا الأسبوع إن “الوضع يخرج عن نطاق السيطرة مع وصول أكثر من 400 شخص أسبوعيا إلى المنطقة”.

وأضاف “دائما المشكلة نفسها.. تقول في أول الأمر سأفتح مركزا لاستيعاب 500 شخص وما يحدث بعد ذلك أن 3000 أو 4000 شخص يتوافدون ويكون عليك حل المشكلة”.

وكالات

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