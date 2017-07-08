موسكو تعلن إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط
اعتراض أممي على عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم
مقتل وجرح 26 جنديا مصريا جراء تفجير إرهابي شمال سيناء
دبلوماسي أميركي: ولي العهد السعودي الجديد هو حلم إسرائيلي
القوات الروسية تغلق أجواء شرق المتوسط
الخارجية : العدوان التركي في أعزاز وجسرين واخترين يجعل أنقرة شريكاً أساسياً للإرهاب
الجيش العربي السوري يمدد وقف القتال جنوب البلاد حتى السبت
بعد هروبهم من الموصل .. عناصر من “داعش” يحتلون منازل مدنيين في قرى من الحسكة
إسرائيل حضرت على هامش محادثات عمّان والهدف منطقة عازلة في جنوب سوريا
لبنان يفكك خلية تجند لاجئين سوريين لمصلحة داعش
بعد نقضهم اتفاق المصالحة … أنباء عن استعداد دفعة للخروج من قدسيا والهامة نحو إدلب
اليوم الأول من «أستانا ــ 5»: روسيا ضامن مشترك لكل الميدان
«ترامب المكبّل» يسعى إلى توثيق العلاقات مع موسكو
بغداد تقرّ مجلساً «تنسيقياً» مع السعودية والعبادي يمنع «الحشد» من اجتياز الحدود
قطر تواصل رفض «الوصاية» التصعيد يستبق اجتماع القاهرة

الشرطة العراقية تنجز 99 % من مهامها القتالية في الموصل

الشرطة العراقية تنجز 99 % من مهامها القتالية في الموصل

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم إنجاز 99 بالمئة من مهامها القتالية في مدينة الموصل.وجاء في بيان لقيادة الشرطة الاتحادية نقلته السومرية نيوز إن “القوات تجري الآن بحثا عن إرهابيي داعش المتخفين والأفخاخ في منطقة النجفي بالموصل القديمة”.يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية المشتركة تمكنت من تحرير الأغلبية العظمى من مناطق الموصل بينما أكد عدد من المسؤولين الأمنيين أن النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.