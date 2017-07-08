الشرطة العراقية تنجز 99 % من مهامها القتالية في الموصل

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم إنجاز 99 بالمئة من مهامها القتالية في مدينة الموصل.وجاء في بيان لقيادة الشرطة الاتحادية نقلته السومرية نيوز إن “القوات تجري الآن بحثا عن إرهابيي داعش المتخفين والأفخاخ في منطقة النجفي بالموصل القديمة”.يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية المشتركة تمكنت من تحرير الأغلبية العظمى من مناطق الموصل بينما أكد عدد من المسؤولين الأمنيين أن النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: سانا