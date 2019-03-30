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الشرطة الجزائرية تنفي تقديمها لوسائل إعلام إحصائية حول عدد المتظاهرين بالعاصمة

فندت مديرية الإعلام للأمن الوطني الجزائري صحة ما نسبته إليها بعض وسائل الإعلام و منها رويترز بخصوص عدد المشاركين في مظاهرات اليوم الجمعة في الجزائر العاصمة.

وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه:

تفند المديرية العامة للامن الوطني ما تم تداوله بخصوص تقديم أرقام لوسائل إعلام وطنية كانت أم أجنبية حول عدد المشاركين في المسيرات التي شهدتها الجزائر العاصمة اليوم الجمعه 29 مارس 2019.


كما تتبرأ المديرية العامة للأمن الوطني مرة أخرى كافة الوسائل الإعلامية بمختلف قطاعاتها و كذا مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إنها تتبرأ من الأخبار المنسوبة لمصالحها و التي لا ترسل عبر قنواتها الاتصالية الرسمية المفتوحة 24 ساعه على 24 ساعه طيلة أيام الأسبوع

وسبق أن زعمت وكالة "رويترز" بأن نحو مليون متظاهر احتشدوا وسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك استنادا إلى أقوال ضباط من الشرطة في مكان الاحتجاجات .


كما قالت "رويترز" نقلا عن شهود عيان إن الشرطة استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين, فيما نفط الشرطة إستعمال الرصاص المطاطي .

 


وكالات - RT