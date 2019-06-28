الشرطة الأوروبية تعترف ببقاء خطر "داعش" على أوروبا

اعتبرت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” أن تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي لأوروبا ما يزال قائما مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الدول الأوروبية كانت أكثر أمنا من هجمات المسلحين في العام الماضي أكثر من أي وقت منذ ظهور التنظيم.



ونقلت رويترز عن “يوروبول” قولها في تقرير نشر اليوم إن 13 شخصا قتلوا وأصيب 46 في هجمات شنها مسلحون في أنحاء أوروبا في عام 2018 وتشكل تلك الأرقام أقل معدل منذ عام 2014 الذي شهد شن “داعش” سلسلة هجمات أسقطت أعدادا كبيرة من القتلى في أوروبا .



وأشارت الوكالة الأوروبية إلى ارتفاع عدد الاعتقالات المرتبطة بالتطرف اليميني بواقع المثل للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 44 في عام 2018.