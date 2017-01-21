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الشرطة الأمريكية توقف عشرات الأشخاص إثر أعمال شغب تلت تنصيب ترامب

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن اعتقال 95 شخصا إثر أعمال شغب لمعارضين لتنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة شهدتها شوارع قريبة من مبنى الكونغرس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الشرطة قوله “أوقفنا نحو 95 شخصا”.

بدورها ذكرت وكالة رويترز أن اشخاصا يرتدون ملابس سوداء حطموا نوافذ متاجر واشتبكوا مع الشرطة التي ردت بإطلاق رذاذ الفلفل وقنابل صوتية.

وأضافت الوكالة إن نحو 500 شخص بعضهم يضعون أقنعة على الوجه ساروا في شوارع وسط المدينة وحطموا نوافذ فرع لمصرف “بنك أوف أمريكا” وأحد مطاعم “مكدونالز” ومتجرا لـ “ستارباكس” وكلها رموز للنظام الرأسمالي الأمريكي.

بدورها أشارت محطة تلفزيون محلية إلى أن اثنين من ضباط شرطة العاصمة أصيبا في اشتباكات مع محتجين وأن الشرطة اعتقلت نحو 50 شخصا.

وتدفق أنصار ترامب إلى العاصمة أيضا ووضع كثير منهم قبعات بيسبول كتب عليها “اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا” وهو شعار حملة ترامب.

وكان ترامب أدى القسم اليوم أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن ليصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

وكالات

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