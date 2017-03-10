الشرطة الألمانية: هجوم دوسلدورف نفذه رجل واحد يعاني من اضطرابات عقلية

أعلنت الشرطة الألمانية أن منفذ الهجوم على ركاب محطة القطارات الرئيسية في مدينة دوسلدورف يعاني من اضطرابات عقلية.



وكان مسلح هاجم بواسطة فأس مساء امس ركاباً في محطة القطارات الرئيسية في دوسلدورف غرب ألماميا ما أسفر عن سبعة جرحى.



وقالت الشرطة في بيان “إن المشتبه به الموقوف والمصاب بجروح هو رجل يبلغ من العمر 36 عاما ويتحدر من يوغوسلافيا السابقة ويعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية”، مشيرة إلى انه حاول الفرار من خلال القفز من أعلى جسر إلا أنه اصيب لدى سقوطه بجروح خطرة.



وأضاف البيان.. “إن من بين الجرحى ثلاثة إصاباتهم بالغة”.



وكانت الشرطة أعلنت في بادئ الأمر أن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص مسلحين بفؤوس.



وأدى الهجوم لتعليق الحركة في محطة القطارات قرابة اربع ساعات.



ووضعت السلطات قوات الأمن في حالة تأهب بسبب تهديدات إرهابية تواجهها ألمانيا وبعض الدول الأوروبية من قبل إرهابيين على صلات بالتنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية والعراق والتي دعمتها الدول الأوروبية ولا تزال وتغاضت عن سفر العديد من مواطنيها بهدف الانضمام إلى تلك التنظيمات.

وكالات