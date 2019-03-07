الشرطة الألمانية تقبض على عصابة يتزعمها لاجئ سوري

ذكرت صحيفة “ميتل دوتشه تسايتونغ” الألمانية أن الشرطة في مدينة “زانغرهاوزن” التابعة لمقاطعة “زاكسن”، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 3 أشخاص بينهم سوري، تقوم بعمليات سرقة للمولات التجارية.



وأشار الصحيفة إلى أن لاجئ سوري يبلغ من العمر 20 عاما هو متزعم العصابة، لافتة إلى أن الشرطة ضبطت بحوزته بندقية.



وعن تفاصيل العملية، أوضحت الصحيفة أن الشرطة تبلغت بتعطيل كاميرات المراقبة في أحد المولات التجارية، لتقوم على الفور بمراقبة المكان، وتلقي القبض على اللصوص.



وقالت الشرطة إن العصابة تتألف من سوري وألماني (18عاما) وشاب آخر يبلغ من العمر 15 عاما لم تذكر جنسيته، مبينة أنه بعد أن تم القبض عليهم تمت مصادرة بندقية صيد كانت لدى الشاب السوري، مرجحة أنه كان يستخدمها لتعطيل كاميرات المراقبة في المكان الذي يتم استهدافه من قبل العصابة.



وأضافت الشرطة أنه تم إيداع الجناة في الحجز، كما تمت مداهمة منازلهم ومصادرة جميع المسروقات، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية مع اللصوص.



يذكر أن السرقات في ألمانيا كانت تنشط بكثرة في محطات القطارات إلا أن كاميرات المراقبة والشركات الأمنية التي تقوم بحماية أغلب المنشآت العامة والخاصة، ساهمت في الحد منها بشكل كبير.



وكالات