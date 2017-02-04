الشرطة الألمانية تعتقل رجلا رومانيا في مطار فرانكفورت بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

أعلنت الشرطة الألمانية أمس اعتقال رجل روماني في مطار فرانكفورت بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.



ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن الشرطة في مدينة كارلسروه الألمانية قولها في بيان.. “إن الرجل البالغ من العمر 21 عاما كان منخرطا في نقاشات على شبكة الانترنت مع أشخاص آخرين حول تنفيذ هجوم في ألمانيا دون تحديد هدف معين وقد تم اعتقاله أمس في المطار فيما كان يحاول السفر إلى رومانيا بهدف الإعداد للهجوم”.



وأضاف البيان “إنه وخلال تفتيش منزل المعتقل تمت مصادرة بعض الملاحظات المكتوبة وأجهزة التخزين الالكترونية التي يجري فحصها حالياً”.



وأصدر القاضي في ألمانيا أمراً بإبقاء المعتقل رهن الاحتجاز.



وكانت ألمانيا شهدت في تموز الماضى هجمات عدة كان أحدها انفجارا وصفته السلطات الألمانية بالمتعمد أمام مطعم فى مدينة انسباخ أدى إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح بينما أقدم شاب على قتل تسعة أشخاص في مدينة ميونيخ في الشهر نفسه فيما شن طالب لجوء من الجنسية الأفغانية هجوما بالفأس داخل قطار فى فورتسبورغ ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وكالات