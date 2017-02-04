روسيا تجدد تأكيدها أن الدستور الجديد ليس فرضاً على السوريين
الجيش يهاجم في دير الزور وحمص: سباق الشرق السوري يحتدم
تكثيف عمليات ضد إرهابيي “داعش” على اتجاه حقل المهر بريف حمص
الأجهزة الأمنية اللبنانية: 6 آلاف إرهابي غادروا لبنان خلال 5 سنوات للانضمام إلى “داعش والنصرة”
حرب «داعش» (والأميركيين) ضد العراق... مستمرة
«طبخة إدلب»: عزل «النصرة» من دون خسارة «قوتها الضاربة»
السيطرة على أوتستراد حلب -الباب وتحرير 32 بلدة ومزرعة من تنظيم داعش في ريف حلب
اتفاقات سورية ــ عراقية جديدة: 2017 عام إحياء العلاقات الاقتصادية
الجيش يؤمّن محيط مطار T4... ويغلق ملف الفيجة بتسوية الأوضاع
أنباء عن تحضيرات لزيارة مرتقبة لنواب روس وأتراك ووفد برلماني بلجيكي يزور دمشق وحلب
30 طنا من الحمضيات مجانا من محافظة اللاذقية لأهالي محافظة درعا
وصول 62 عائلة إلى مدينة درعا هربا من إرهاب “داعش” في وادي اليرموك
نهاية الطبخة: الإرهابيون المعتدلون ينضمون إلى تنظيم القاعدة
وفاة مواطن جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها أحد المطلوبين في منطقة المجتهد بدمشق
لافروف: ندعو الأمم المتحدة للإسراع في تنظيم جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف

الشرطة الألمانية تعتقل رجلا رومانيا في مطار فرانكفورت بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

أعلنت الشرطة الألمانية أمس اعتقال رجل روماني في مطار فرانكفورت بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن الشرطة في مدينة كارلسروه الألمانية قولها في بيان.. “إن الرجل البالغ من العمر 21 عاما كان منخرطا في نقاشات على شبكة الانترنت مع أشخاص آخرين حول تنفيذ هجوم في ألمانيا دون تحديد هدف معين وقد تم اعتقاله أمس في المطار فيما كان يحاول السفر إلى رومانيا بهدف الإعداد للهجوم”.

وأضاف البيان “إنه وخلال تفتيش منزل المعتقل تمت مصادرة بعض الملاحظات المكتوبة وأجهزة التخزين الالكترونية التي يجري فحصها حالياً”.

وأصدر القاضي في ألمانيا أمراً بإبقاء المعتقل رهن الاحتجاز.

وكانت ألمانيا شهدت في تموز الماضى هجمات عدة كان أحدها انفجارا وصفته السلطات الألمانية بالمتعمد أمام مطعم فى مدينة انسباخ أدى إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح بينما أقدم شاب على قتل تسعة أشخاص في مدينة ميونيخ في الشهر نفسه فيما شن طالب لجوء من الجنسية الأفغانية هجوما بالفأس داخل قطار فى فورتسبورغ ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.