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الشرطة الألمانية تطالب بوقف التعاون مع النظام السعودي

طالبت نقابة الشرطة الاتحادية في ألمانيا اليوم بوقف فوري للتعاون مع النظام السعودي في مجال نشاط الشرطة على خلفية قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية هذا النظام في اسطنبول.


وقال إرنست جي فالتر رئيس نقابة الشرطة الاتحادية لصحيفة هاندلسلبلات الألمانية: “لا ينبغي إغفال الجوانب الأخلاقية في مثل هذه المهام وانطلاقا من هذا السبب فإن السحب الفوري لزملائنا من السعودية وإنهاء الدعم على مستوى الدولة ليس إجراء صحيحا وحسب بل ضروري أيضا”.


وأعرب فالتر عن رفضه لاستئناف التدريبات في هذا المجال مع النظام السعودي قائلا: إن “الأحداث الوحشية والضلوع الواضح تماما لهيئات حكومية من الجهاز الأمني للسعودية في مقتل خاشقجي يستبعد استمرار التعاون بين الشرطة الاتحادية وقوات الأمن السعودي على المدى البعيد جدا”.


وبحسب وزارة الداخلية الألمانية فإن الشرطة الاتحادية تدعم النظام السعودي في المجال الشرطي منذ عام 2009 من خلال تقديم التدريب والمشورات في تحديث مهمة حماية الحدود السعودية.


وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت مجددا أمس بوقف كل صادرات السلاح الألمانية لنظام بني سعود إلى حين تقديم تفسير منطقي في جريمة مقتل الصحفي السعودي بقنصلية بلاده في اسطنبول.