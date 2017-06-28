الشرطة الألمانية تحذر أعضاء بالبرلمان الألماني من عمليات تجسس تركية محتملة

كشفت صحيفة دي فيلت الألمانية في عددها الصادر اليوم عن أن الشرطة الاتحادية الألمانية حذرت أعضاء بالبرلمان من أن “المخابرات التركية ربما تجسست عليهم وأنهم قد يواجهون أيضا أخطارا أمنية محتملة من مواطنين أتراك”.



وقالت الصحيفة إن “مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية أجرى مناقشات أمنية مع عدد من أعضاء البرلمان في الأسابيع الأخيرة” مضيفة إن المناقشات تركزت على “التجسس المحتمل للمخابرات التركية والأخطار الأمنية التي يمثلها المواطنون الأتراك”.



وكان المدعي العام الاتحادي الألماني بدأ في كانون الثاني الماضي تحقيقا بشأن احتمال قيام عملاء أرسلتهم الحكومة التركية إلى ألمانيا بعمليات تجسس وفتح في آذار تحقيقا ثانيا منفصلا بشأن عمليات تجسس محتملة.



وتشهد العلاقات بين نظام رجب طيب أردوغان والدول الأوروبية عموما وألمانيا خصوصا توترا متصاعدا منذ آذار الماضي بعد تصريحات من العديد من المسؤولين انتقدت سياسات نظام أردوغان القمعية تجاه معارضيه.

وكالات