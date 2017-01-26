الشخير أثناء النوم يسبب السكتة الدماغية

أثبتت بعض الدراسات العملية التي أقيمت في الدولة الإنكليزية أن إصدار أصوات عالية أثناء النوم قد يكون له أثار سلبية على الصحة في المستقبل ومن المتوقع أن يسبب سكته دماغية على الأمد الطويل.

ومن الممكن أن يسبب العديد من الأمراض منها التهاب في الحلق وأيضاً له أثر سلبي على وصول الدم إلى الرأس وأيضاً نقص في الأوكسجين.

وأثبتت الدراسات التي أجريت في مستشفى هنري فورد في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأميركية أن «الشخير» على الأمد الطويل من الممكن أن يسبب مرض السكتة الدماغية بسبب أن كمية الأكسجين التي يحتاجها الإنسان إليها في أثناء النوم سوف تقل بطريقة كبيرة لأن «الشخير» يسبب خللاً في الأوعية الدموية.

وأضافت دراسة كورية أخرى أن الشخير من 7 إلى 8 مرات أسبوعياً سوف يسبب على الأمد الطويل الإصابة بأمراض القلب، وقد أجريت هذه الدراسة على 7 أشخاص يعانون من «الشخير» ليلاً وأثبتت أن 68% منهم يعانون من أمراض القلب وانسداد في الشرايين.

وكالات