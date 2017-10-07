الشتاء يقرع الأبواب و«التدفئة» هم مضاعف

لم يعد الشتاء- كما العادة- يثير شهية الجدات والنسوة في التحلق حول المدفأة طلباً للدفء وسرد القصص والحكايا وكيف أن شيخ شباب القرية صار حلم فارس أحلام الصبايا بعد أن قتل الضبع في ليلة شتاء دهماء بمطر غزير وعتمة مخيفة، بعد أن حول الإرهاب حياة المواطنين إلى معاناة ولهاث خلف متطلبات الحياة المعيشية للناس وبات همّ قدوم فصل الشتاء مضاعفاً بفاتورة مرتفعة يعجز المواطن عن سدادها.

ولم تعد طقوس الشتاء بملابس دافئة ومونة واستعداد مسبق بالسهل اليسير على المواطن في ظل غلاء الأسعار الذي طال كل شيء من ملابس ومآكل ومستلزمات التدفئة بكل وسائلها من محروقات ومستلزمات أخرى كالمدافئ بكل أنواعها الكهربائية التي تعتمد منها على مادتي الغاز والمازوت بعد ندرة المادة مع توفر ملحوظ في الكهرباء والغاز، ومع تأخر توزيع مادة المازوت سيصبح الاعتماد في التدفئة على الغاز والكهرباء ما قد يؤدي إلى عودة الاختناقات بتأمين المادة وربما إلى انقطاع متكرر للشبكة الكهربائية بعد الاعتماد المفرط في التدفئة عليها.