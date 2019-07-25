الشاعر اللبناني غسان مطر يوقع أعماله الكاملة ويكرم في مكتبة الأسد

وقع الشاعر اللبناني غسان مطر أعماله الكاملة في مكتبة الأسد الوطنية الأحد 21/7/2019ضمن حفل أقيم خصيصا لتكريمه والاحتفاء بتجربته الممتدة أكثر من نصف قرن.

الأعمال الكاملة للشاعر جاءت في مجلدين من القطع الكبير وضمت خمسة عشر ديوانا أصدرها مطر خلال مسيرته الشعرية الطويلة الممتدة من منتصف ستينيات القرن الماضي.





حفل التوقيع والتكريم الذي أقامته دار دلمون الجديدة للنشر التي صدرت عنها الأعمال بالتعاون مع جمعية “نحنا” الثقافية قال بخصوصه الشاعر مطر “أعتز كثيرا بأن تقوم دار نشر في دمشق بنشر أعمالي الكاملة وهذا الحدث يؤكد ما أؤمن به بأن دمشق ستبقى دائما عاصمة الثقافة والفكر والحياة وهذا التكريم هو وسام على صدري” متمنيا أن يبقى “ودمشق كالجسد والقلب الواحد والروح الواحدة”.



بدورها قالت عفراء هدبا مديرة دار دلمون الجديدة “يأتي هذا التكريم وفق خطة الدار لتكريم قامات أدبية كبيرة وإعادة الألق لأعمالها خصوصا في زمن الحرب لتكون البوصلة لنا في المقاومة وإعادة الإعمار وخطوة اليوم هي الثانية بعد تكريم الشاعر فايز خضور” لافتة إلى أن الشاعر مطر تعاون مع الدار مدفوعا بحبه لسورية ودمشق.





أما الشاعر خالد أبو خالد فأوضح أن الشاعر مطر صاحب مسيرة شعرية قوية ومناضلة وهو مؤثر ويتقدم الكثير من الشعراء من حيث ترسيخ وتجذير قصيدة الستينيات والتجديد في الشعر العامودي من الداخل.

الأمسية التي حضرها حشد من المثقفين والمهتمين والإعلاميين السوريين واللبنانيين القى فيها عدد من أصدقاء الشاعر كلمات وهم الكاتب اللبناني سركيس أبو زيد والشاعر والصحفي زيد قطريب وتموز قنيزح والكاتب نبيل صالح الذين تحدثوا عن مسيرة الشاعر النضالية والأدبية والشخصية.

سانا