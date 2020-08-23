الشؤون الاجتماعية تصرف 3.5 مليار ليرة لتعويض العمال المتضريين من كورونا

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "ريمه قادري" عن صرف نحو 3.5 مليار ليرة لأكثر من 35 ألف عامل متضرر أثناء فرض الحظر للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا من أصل 102 ألف من المستهدفين، لكل عامل منهم 100 ألف ليرة يتم صرفها لمرة واحدة، مؤكدة إعداد أوامر صرف لنحو 50 بالمئة من العدد الإجمالي "أي 50 ألف عامل".



واعتبرت قادري أنه لا يوجد تأخير في صرف منحة التعطل، لأنه كان هناك تدقيق في البيانات حتى لا يتم صرف التعويض لغير مستحقيه، مرجعة أسباب البطء في تدقيق البيانات إلى العديد من الاستحقاقات قامت بها المجالس المحلية في الفترة الماضية باعتبار أنها المعنية في ذلك.



كما وأكدت قادري استقبال 379 ألفاً من المتعطلين عن العمل على النافذة الرقمية، لكن الفئة المستهدفة لتعويضهم كان عددهم 102 ألف، منهم النقل والسياحة والبناء وبعض المهن اليدوية التي تم الاتفاق عليها مع اتحاد العام للحرفين.