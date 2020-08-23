الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة الشمالي
بعد الضغط على الاحتلال التركي .. تزويد محطة علوك في الحسكة بالكهرباء للبدء بضخ المياه
لليوم الثاني والعشرين الحسكة عطشى... والهلال الأحمر يناشد الأمم المتحدة
مظاهرات في ريف القامشلي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي
سورية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف جريمة النظام التركي بقطع المياه عن الحسكة
قصة رامبو السوري
القواعد الأميركية في المهداف: انطلاق المقاومة الشعبية؟
الحسكة تختنق عطشاً .. ومطالب شعبية للضامن الروسي و المنظمات الدولية لتحييد آبار علوك
إصابات بين المدنيين وأضرار مادية إثر انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة
رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي في سورية.. انعقاد الملتقى العشائري الثالث في مدينة حلب
مقتل عنصر من “قسد” في مخيم الهول بريف الحسكة
سورية تصدر أحكام غيابية بحق شهود زور في المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري
زعيم حزب السعادة التركي: تدخل أردوغان في سورية أوصل المنطقة إلى وضع صعب
بيدرسون يكشف عن موعد انعقاد اللجنة الدستورية السورية
محكمة منتهية الصلاحية!

الشؤون الاجتماعية تصرف 3.5 مليار ليرة لتعويض العمال المتضريين من كورونا

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "ريمه قادري" عن صرف نحو 3.5 مليار ليرة لأكثر من 35 ألف عامل متضرر أثناء فرض الحظر للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا من أصل 102 ألف من المستهدفين، لكل عامل منهم 100 ألف ليرة يتم صرفها لمرة واحدة، مؤكدة إعداد أوامر صرف لنحو 50 بالمئة من العدد الإجمالي "أي 50 ألف عامل".

واعتبرت قادري أنه لا يوجد تأخير في صرف منحة التعطل، لأنه كان هناك تدقيق في البيانات حتى لا يتم صرف التعويض لغير مستحقيه، مرجعة أسباب البطء في تدقيق البيانات إلى العديد من الاستحقاقات قامت بها المجالس المحلية في الفترة الماضية باعتبار أنها المعنية في ذلك.

كما وأكدت قادري استقبال 379 ألفاً من المتعطلين عن العمل على النافذة الرقمية، لكن الفئة المستهدفة لتعويضهم كان عددهم 102 ألف، منهم النقل والسياحة والبناء وبعض المهن اليدوية التي تم الاتفاق عليها مع اتحاد العام للحرفين.