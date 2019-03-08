الشؤون الاجتماعية تصدر التعليمات التنفيذية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات التنفيذية الخاصة ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم “الإلزامية والاحتياطية”.



وتضمنت التعليمات وفق القرار 784 الذي تلقت سانا نسخة منه أنه يستفيد من البرنامج المسرحين من خدمة العلم “الإلزامية والاحتياطية” بدءا من تاريخ 15-3-2011 من غير العاملين في الدولة أو في القطاع الخاص الذي أمضى 5 سنوات فأكثر في خدمة العلم أو المسرح نتيجة إصابة بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.



وبحسب التعليمات يتقدم الراغبون بالاستفادة من البرنامج بطلب وفق النموذج المحدد إلى أحد فروع أو مراكز أو مكاتب الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في المحافظات كافة مرفقا بالوثائق المطلوبة “صورة عن البطاقة الشخصية وعن وثيقة التسريح وتعهد بأنه غير عامل في القطاع العام او الخاص”.



وتقوم الوزارة بإعداد قوائم المتقدمين للاستفادة من غير العاملين في القطاعين العام والخاص بشكل شهري وإحالتها إلى وزير الدفاع بكتاب رسمي للتدقيق والاعادة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الاستلام.



وبينت الوزارة أنه يتم إعلام المقبولين للاستفادة من البرنامج عن طريق مركز أو فرع أو مكتب الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي تم تقديم الطلب إليه بكل التفاصيل اللازمة للاستفادة من البرنامج “عنوان أقرب مكتب بريد لاستلام المكافأة الشهرية والأنشطة التمكينية التي تتناسب مع رغبة المسرح”.