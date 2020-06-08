الشؤون الاجتماعية تبين ما حصل أمام مقر صندوق المعونة الاجتماعية بطرطوس

اشتكى عدد من الأهالي بطرطوس عن الفوضى التي شهدها مقر صندوق المعونة الاجتماعية في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المدينة يوم الخميس بسبب عدم اتخاذ إجراءات لتنظيم الدور بين المراجعين المتعطلين الذين وصلتهم رسائل من الصندوق وطلب إليهم فيها مراجعة مقر الصندوق بطرطوس لأخذ ورقة ومن ثم التوجه إلى مديرية المالية لقبض المئة ألف ليرة التي خصصت لكل منهم ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.



مدير الشؤون الاجتماعية والعمل عفراء أحمد أوضحت أن سبب الازدحام يعود لمجيء كل المستحقين يوم أمس دفعة واحدة تقريباً رغم أن المديرية نشرت على صفحتها على الفيس بوك إعلاناً طلبت فيه الحضور بشكل متناوب من أجل الحصول على شهادة قيد عمل أو من أجل الصندوق حيث إن الدوام سوف يستمر لساعة متأخرة لكن الناس جاءت في الفترة الصباحية دفعة واحدة.. وأكدت أحمد أنه سيتم تنظيم الدور بشكل جيد بعد غد الأحد بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وجمعية البتول وتمنت من المراجعين التعاون مع المنظمين حرصاً على صحتهم ووقتهم.



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