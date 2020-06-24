الشؤون الاجتماعية: استكمال صرف بدل التعطل من الدفعة الأولى

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم أنه سيتم البدء بصرف بدل التعطل لـ 3285 شخصاً من المستحقين من الدفعة الأولى في مختلف المحافظات من العمال الذين تعطلت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وذلك ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.



وأوضحت الوزارة أن قيمة بدل التعطل 100 ألف ليرة سورية يتم صرفها لمرة واحدة عبر مديريات المالية بالمحافظات لافتة إلى أنه يسلم بشكل شخصي وفق البطاقة الشخصية ولا يقبل أي نوع من الوكالات العامة أو الخاصة والقانونية ولا يقبل إخراج القيد المدني في حال ضياع الهوية المدنية ويتم الصرف بموجب إيصال التقدم على بطاقة شخصية جديدة مع ضبط الشرطة بشكل أصولي.



وأوضحت الوزارة أن المستفيد من بدل التعطل يوقع تعهدا خطيا بأنه غير عامل في القطاع العام أو قطاع خاص آخر لم يتعطل نتيجة الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ولا يعمل لحسابه وأنه ليس صاحب منشأة أو رب عمل.



يشار إلى أنه تم الاعلان في الـ 23 من الشهر الماضي عن أسماء الدفعة الأولى المستفيدة من بدل التعطل ووصل عددهم إلى أكثر من 19 ألف مستحق وبدأت مديريات المالية في المحافظات بتسليم بدل التعطل إلى نحو 5 آلاف منهم منذ الثاني من الشهر الجاري ولا يزال العمل مستمرا لاستكمال تدقيق البيانات للدفعات الأخرى التي ستصدر قوائمها الاسمية تباعا.