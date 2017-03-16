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السّعودية تطلق مجلس للفتيات من دون ظهور أي فتاة

أثار حدث تشكيل "مجلس للفتيات" في منطقة القصيمالسعودية، وهذا الملتقى المخصص لمناقشة قضايا نسائية في السعودية وهو مبادرة رسمية تهدف لتطوير مشاركة المرأة في الحياة العامة، في بلد لا تشارك به المرأة كثيرا في الحياة العامة، أثار موجة من السخية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تصدرت صور 13 مسؤول سعودي من الرجال يجلسون على المنصة الرئيسة للملتقى في غياب تام لأي امرأة عن المنصّة.

يذكر أنّ الاجتماع المثير للجدل عقد في مركز الملك خالد الخضاري بمدينة بريدة في منطقة القصيم، وقد شاركت فيه النساء من خلال قاعة خاصة بهنّ، بينما تم التواصل مع القاعة المخصصة للرجال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وعلّق إعلامي سعودي على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشرا صورة للمنصة الرئيسة لاجتماع "مجلس فتيات القصيم"
وفيما نشر الإعلامي السعودي عبدالله العقيل الصورة معلّقا بالقول إنها "صورة أحلى من ألف كاريكاتير."،
بينما كتبت الناشطة السعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة سحر حسن نصيف على صفحتها قائلة "الى متى سنبقى كضمير غائب؟ .. كفانا تغييب ونحن ساهمنا في بناء البلد أكثر منكم ، مطلقة هاشتاغ " لا للتمييز الاتحاد قوة."

وكالات

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