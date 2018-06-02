السيول تقطع المياه عن حماة وسلمية!!

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب قطع المياه عن حماة وسلمية المدينة وجميع التجمعات السكانية فيهما لمدة 24 ساعة لمعالجة عكارة المياه جراء السيول والفيضانات في محطة القصير المغذية لمدينة حماة بمياه الشرب.



وأوضح مدير المؤسسة الدكتور مطيع عبشي أن المأخذ الرئيسي لمحطة القصير تعرض لسيلين متتاليين ما أدى إلى حدوث عكارة في المياه الأمر الذي دفع الفنيين إلى تحويل المياه عن المحطة وإيقافها بشكل كلي.



وتُجرى حاليا معالجة العكارة على أن تضخ المياه بدءاً من يوم غد.



الوطن اون لاين