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السيول الوحلية تودي بحياة أكثر من 300 شخص في كولومبيا

ارتفع عدد ضحايا السيول الوحلية التي اجتاحت مدينة موكوا جنوب كولومبيا الأسبوع الماضي الى أكثر من 300 قتيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير الوحدة الوطنية لادارة مخاطر الكوارث في كولومبيا كارلوس ايفان ماركيز قوله ان “301 شخص قتلوا في هذه المدينة”.

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا تتحدث عن مقتل 290 شخصا في موكوا التي يبلغ عدد سكانها سبعين الف نسمة وتقع في جنوب كولومبيا.

وتنهمر أمطار غزيرة ناجمة عن ظاهرة /النينو/ المناخية منذ عدة أسابيع على منطقة الانديز فى شمال غرب أميركا اللاتينية وتسببت بفيضانات في البيرو أوقعت 101 قتيل وأكثر من 900 الف منكوب وفى الاكوادور أحصى 21 قتيلا و1280 منكوبا.

وكالات

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