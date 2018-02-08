السينما السورية بعيون جديدة

أعلنت المؤسسة العامة للسينما عن اتفاقها مع كل من المخرجين رشا شربتجي وسيف الدين سبيعي، لإنجاز فيلم سينمائي لكل منهما في موسم 2018 ، ليكون هذا التعاون هو الأول من نوعه مع المؤسسة.





ويستعد المخرجان لخوض تجربة سينمائية، بعد أن فرّغا وقتهما بشكل كامل للدراما التلفزيونية خلال السنوات الماضية.





وكانت معظم إنتاجات المؤسسة مخصصة لعدد معين من المخرجين السوريين تمثلوا بالمخرج جود سعيد ومشاركات خجولة للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، والمخرج باسل الخطيب.





ولم يعلن سيف ورشا عن أسماء أفلامهما الجديدة، ولكن من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الأفلام بعد شهر رمضان، حيث يكون انتهى الموسم الدرامي.





من جهة أخرى وعلى الصعيد الدرامي، تستعد رشا للبدء بتصوير مسلسل “طريق” من بطولة كل من عابد فهد ونادين نجيم، بينما لم يعلن سيف عن أي مشروع جديد بعد ابتعاده عن المسلسل اللبناني “كارما” إثر خلافات حدثت أثناء التصوير.



