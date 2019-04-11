السينما الأمريكية سبقت العلماء في تصوير الثقب الأسود

تمكن علماء فلك من التقاط أول صورة على الإطلاق للثقب أسود الذي يقع في مجرة بعيدة. وكشفوا عن أن مخرجي السينما الأمريكية "هوليوود" كانوا دقيقين في تصويرهم لهذة الظاهرة الكونية.



وتبلغ مساحة الثقب 40 مليار كيلومتر، أي ثلاثة أضعاف حجم الأرض، وقد شبهه العلماء بـ "الوحش".



ويبعد الثقب 500 كوادريليون كيلومتر عن الأرض (كوادريليون= مليون ترليون)، واشترك في تصويره شبكة من ثمانية تلسكوبات في جميع أنحاء العالم.ويبعد الثقب تقريبا 27 ألف سنه ضوئية عن الأرض.



ونشرت جميع التفاصيل اليوم في مجلة "أستروفيزيكل جورنال ليترز" Astrophysical Journal Letters.



BBC