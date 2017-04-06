السيطرة على 3 تلال بمحيط مدينة دير الزور وإحباط محاولة تسلل مجموعات إرهابية باتجاه إحدى النقاط العسكرية في ريف درعا

أعلن مصدر عسكري إحكام السيطرة على تلال حاكمة على الاتجاه الغربي لمدينة دير الزور بعد تدمير تحصينات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية فيها.



وذكر المصدر أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عمليات نوعية ضد تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي على الاتجاه الغربي لمدينة دير الزور وأحكمت خلالها سيطرتها على تلال هلال والدشم وميلاد بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي التنظيم فيها.



وأشار المصدر العسكري إلى أن وحدات من الجيش قضت في ضربات مكثفة على 48 إرهابيا من تنظيم “داعش” ودمرت لهم دبابة و6 عربات مزودة برشاشات في محيط منطقة المقابر والمعامل ومحطة المياه على الأطراف الجنوبية من مدينة دير الزور.



وحققت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس تقدما جديدا في ملاحقتها إرهابيي تنظيم “داعش” بمنطقة المقابر وذلك بعد عملية عسكرية اسفرت عن مقتل 25 ارهابيا واصابة أكثر من 35 آخرين وتدمير دبابة للتنظيم التكفيري.



القضاء على 8 إرهابيين بدرعا البلد وإحباط محاولة تسلل مجموعات إرهابية باتجاه إحدى النقاط العسكرية بالريف الشمالي الغربي



إلى ذلك قضت وحدات من الجيش العربي السوري على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة في منطقتي درعا البلد واللجاة وأحبطت هجومهم على إحدى النقاط العسكرية بالريف الشمالي الغربي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش “أحبطت محاولة مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية في قرية جدية شمال غرب مدينة درعا بنحو 65 كم بعد القضاء على معظم أفرادها وفرار الباقين”.



وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش “قضت في عملية نوعية على كامل أفراد مجموعة إرهابية كانت تتحرك من منطقة اللجاة باتجاه ريف السويداء الشمالي”.



وفي منطقة درعا البلد تأكد وفقا للمصدر العسكري “مقتل 8 إرهابيين وتدمير مدفعين ورشاشين ثقيلين لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي وذلك في ضربات مكثفة لوحدة من الجيش على تجمعاتهم وتحركاتهم في حي الكرك وعلى يسار طريق الجمرك القديم”.



وأحبطت وحدات من الجيش أمس الأول محاولات تسلل لإرهابيي “جبهة النصرة” إلى عدد من النقاط العسكرية وقضت على أكثر من 15 إرهابيا ودمرت آلياتهم شمال غرب الجمرك القديم وجنوب دوار المصري وشمال بئر الشياح جنوب درعا.

سانا