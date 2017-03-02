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السيطرة على “مثلث تدمر” وملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في المنطقة

أعلن مصدر عسكري فرض السيطرة الكاملة على مثلث تدمر الاستراتيجي خلال العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة لاجتثاث تنظيم “داعش” من الريف الشرقي لمدينة حمص.

وقال المصدر .. إن “وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها على مثلث تدمر الاستراتيجي بعد تكبيد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر فادحة في العديد والعتاد.

إلى ذلك خاضت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” المنتشرة في مثلث تدمر على الأطراف الغربية لمدينة تدمر سقط خلالها العشرات من إرهابيي “داعش” بين قتيل ومصاب.

وانتهت الاشتباكات بفرض السيطرة الكاملة على مثلث تدمر حيث تتابع وحدات الجيش ملاحقتها للإرهابيين في المنطقة وسط حالة من الانهيار الكبير في صفوف التنظيم التكفيري.

وتتابع وحدات الجيش عملياتها وتتقدم باتجاه قلعة تدمر في حين تعمل وحدات الهندسة على تمشيط منطقة المثلث لتفكيك العبوات الناسفة والألغام والمفخخات التي زرعها إرهابيو التنظيم بهدف إعاقة تقدم الجيش.

وتكتسب السيطرة على منطقة المثلث أهمية عسكرية ميدانية من شأنها تسريع انهيار المجموعات الارهابية التي تنتشر في مدينة تدمر ودحرها خارج المدينة وإعلان بسط السيطرة الكاملة عليها.

وأحكمت وحدات الجيش خلال عملياتها المتواصلة على تجمعات وتحصينات ومحاور تسلل إرهابيي تنظيم “داعش” في الأيام القليلة الماضية السيطرة على الطريق الواصل بين سد وادى أبيض وتدمر وجميع النقاط الحاكمة والمشرفة على حقل المهر للغاز والمقالع الرخامية والنقطة “5ر939” التي تعد أعلى نقطة في جبال الهيال ومدرسة السياقة في منطقة البيارات وقريتي طرفة الغربية والكلابية في منطقة البيارات بريف تدمر الغربي.

وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة مدعومة بالطيران الحربي عملية عسكرية منذ مطلع العام الجاري ضد محاور تحرك إرهابيي “داعش” وتجمعاتهم في الريف الغربي لمدينة تدمر لتحرير الريف الشرقي لحمص من الإرهاب التكفيري.

- في هذه الأثناء وجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على تجمعات وخطوط امداد لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وأسفرت الضربات الجوية عن تدمير تحصينات وتجمعات للتنظيم التكفيري وايقاع من فيها من ارهابييه بين قتيل ومصاب وذلك في منطقتي معامل البلوك القريبة من لواء التأمين والمهندسين بمحيط جبل الثردة وفي تلة 23 بمنطقة المقابر.

ودمر الطيران الحربي أمس ارتالا من الآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي كانت قادمة من الرقة باتجاه دير الزور وفي قرية حطلة بالريف الشرقي فيما قضت وحدة من الجيش برمايات مدفعية على معظم أفراد مجموعة إرهابية في محيط “لواء التأمين” على المحور الجنوبي للمدينة.

سانا

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