السيطرة على منطقة وادي أحمر شرق تدمر وإحباط هجوم على نقاط عسكرية جنوب الكلية الجوية بريف حلب

فرضت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها على منطقة وادي أحمر بالريف الشرقي لمدينة تدمر.



ونفذت وحدات الجيش العاملة في منطقة تدمر خلال الساعات القليلة الماضية عمليات عسكرية مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي “داعش” بالريف الشرقي لمدينة تدمر.



وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على منطقة وادي أحمر شرق مدينة تدمر بحوالي 18 كم بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالعتاد ومقتل العشرات من إرهابييه وفرار العديد منهم باتجاه عمق البادية.



وقام عناصر الهندسة في الجيش على الفور بتمشيط المنطقة الواقعة شرق منطقة الصوامع بحوالي 3 كم وتثبيت نقاط تمركز جديدة لتكون منطلقا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إرهابيي تنظيم “داعش”.



وسيطر الجيش العربي السوري أول أمس على منطقة الصوامع بشكل كامل وذلك في إطار العمليات العسكرية التي ينفذها بإسناد من الطيران الحربي السوري والروسي لاجتثاث تنظيم “داعش” من الريف الشرقي لحمص.



وأضاف المصدر بأن الطيران الحربي دمر 3 مقرات وعشرات العربات المدرعة لإرهابيي “داعش” في محيط السخنة والأرك وجباب حمد ومحيط الصوانة بريف حمص الشرقي.



- وتصدت وحدات من الجيش لهجوم إرهابيين من تنظيم “داعش” على عدد من النقاط العسكرية جنوب الكلية الجوية بريف حلب الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش اشتبكت اليوم مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” هاجمت عددا من النقاط العسكرية على محور قريتي القطبية وام اركيلة جنوب الكلية الجوية بريف حلب الشرقي.



ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم والقضاء على المجموعات الإرهابية المهاجمة وتدمير اسلحتها وعتادها.



ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري أمس الأول مقرات واليات لإرهابيي تنظيم “داعش” وقضى على العشرات من ارهابييه غرب دير حافر بريف حلب الشرقي.



في دير الزور بين المصدر العسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري دمر مقرات وعربات مدرعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في التلة المتطاولة وتلة ميلاد وتلة جليلي وتلة علوش والمكبات ومحور المعامل وتلة تيسير في جبل الثردة بدير الزور.

سانا