السيطرة على منطقة بئر الفواعرة بريف حمص

حققت وحدات الجيش العربي السوري في حمص تقدما جديدا في عملياتها لاجتثاث تنظيم “داعش” الإرهابي من منطقة التيفور بالريف الشرقي.



واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة الكاملة على منطقة بئر الفواعرة جنوب مطار التيفور بنحو 15 كم بعد عمليات مكثفة سقط خلالها العشرات من إرهابيي “داعش” بين قتيل ومصاب وفرار الباقين باتجاه عمق البادية.



كما تم تدمير العديد من الأوكار والآليات الثقيلة والعتاد والأسلحة لإرهابيي “داعش” خلال العمليات.

حيث أن التقدم الجديد للجيش وفرض السيطرة على منطقة بئر الفواعرة من شأنه تأمين مطار التيفور بشكل كامل ومنع أي هجوم إرهابي محتمل عليه.



واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة مطلع الأسبوع الجاري السيطرة على مفرق القريتين الاستراتيجي وبئر المر وتلة التياس في منطقة التيفور وكبدت تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



- كما قضت وحدات من الجيش على 10 إرهابيين من تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية ودمرت لهم آليات في ريف دمشق الشمالي الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش قصفت تجمعات ومحاور تحرك آليات لإرهابيي تنظيم داعش الارهابي على طريق خان المنقورةمثلث تدمر في أقصى ريف دمشق الشمالي الشرقي على أطراف البادية.



وبين المصدر أن القصف أسفر عن “مقتل 10 إرهابيين على الأقل وتدمير آليتين مزودتين برشاشين ثقيلين”.



ولفت المصدر إلى أن وحدة من عناصر الهندسة فككت 14 عبوة ناسفة زرعها إرهابيو التنظيم التكفيري على طريق قرن الكبش في جبال القلمون الشرقية لإعاقة تقدم الجيش باتجاه نقاط انتشارهم ومحاور تسللهم.



وقضت وحدات من الجيش بإسناد من الطيران الحربي على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش ودمرت عددا من الدبابات والعربات المدرعة والقواعد المضادة للدروع في بئر الافاعي وتل الضبع الغربي وتل الضبع الشرقي وجبل اللصافة وقلعة حوايا والرمدان والباردة وجنوب صوانة السمرا وطريق المحسة وسد القريتين في ريفي دمشق الشمالي الشرقي وحمص الجنوبي الشرقي عند أطراف البادية المشتركة بينهما.

المصدر: سانا