السيطرة على مشروع سبخة الموح ومحطة التحويل الكهربائية بريف تدمر وإحباط هجومين لإرهابيي “داعش” على مطار دير الزور

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على مشروع سبخة الموح ومحطة التحويل الكهربائية في ريف مدينة تدمر.



ودمرت وحدات الجيش العربي السوري تجمعات ومقرات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خلال العمليات المتواصلة لاجتثاثه من دير الزور.



وخاضت وحدات من الجيش بعد منتصف الليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” تسللت إلى محيط المطار ولواء التأمين الإلكتروني وانتهت بمقتل معظم الإرهابيين وفرار من تبقى منهم.



ودمر سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري تجمعات ومقرات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة المقابر ومحيط شركة الكهرباء ولواء التأمين والمطار ومنطقتي المكبات ومعامل البلوك وقرية الجفرة بريف دير الزور الشرقي.



ودمرت وحدة من الجيش آلية لتنظيم “داعش” وقضت على عدد من إرهابييه في منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور.

سانا