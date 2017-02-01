السيطرة على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي في ريف حمص

وسعت وحدات من الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها في منطقة التيفور خلال عمليتها العسكرية الواسعة لاجتثاث ارهابيي تنظيم داعش من ريف حمص الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت اليوم عملية عسكرية خاطفة جنوب غرب مطار التيفور بتغطية من الطيران الحربي وقصف كثيف من سلاح المدفعية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي.



ولفت المصدر إلى أن العملية “حققت أهدافها المحددة عبر السيطرة على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي بعد تكبيد تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.



وبين المصدر أن وحدات الجيش سيطرت منذ بدء عمليتها العسكرية في ريف حمص الشرقي مطلع الشهر الجاري على “منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بحوالي 25 كم بعمق 15 كم وجبهة 25 كم وألحقت خسائر كبيرة بتنظيم داعش الإرهابي”.



وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مكثفة على تجمعات إرهابيي تنظيم داعش في تلة عايد الحسون وتلال أم الخير بريف حمص الشرقي أسفرت عن “تدمير عدد من تجمعاتهم و6 عربات مزودة برشاشات ثقيلة”.



وسيطرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس بشكل كامل على جميع التلال في منطقة التياس وواصلت تقدمها جنوب شرق المحطة الرابعة لنقل النفط في منطقة التيفور في حين قضى الطيران الحربي السوري على 17 من ارهابيي داعش على اتجاه البيارات شرق المحطة الرابعة ودمر 6 عربات دفع رباعي مزودة برشاشات.



- كما دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بإسناد جوي تجمعات ومواقع لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.



و دمرت وحدة من الجيش بصاروخ موجه آلية لتنظيم “داعش” الإرهابي مزودة برشاش ثقيل في محيط لواء التأمين جنوب المدينة.



ونفذ الطيران الحربي خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على نقاط وتجمعات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد ولواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.



وبين أن الغارات الجوية أسفرت عن “إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد الحربي للتنظيم التكفيري وتدمير كميات من الأسلحة والذخيرة لإرهابييه”.



وسقط أمس قتلى ومصابون بين صفوف إرهابيي “داعش” بعضهم من جنسيات أجنبية ودمرت لهم اليات مزودة بمدافع ورشاشات ثقيلة خلال عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة على أوكارهم وتجمعاتهم في دير الزور.



- ونفذت وحدة من الجيش رمايات نارية على محور تحرك ونقاط تسلل مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية شرق مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش دمرت دبابة وعربة مزودة برشاش لتنظيم “داعش” وقضت على عدد من إرهابييه في ضربات مركزة على محاور تحركهم شرق مطار السين.



ويتكبد إرهابيو تنظيم “داعش” خسائر كبيرة في إطار العمليات العسكرية للجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي لاجتثاث المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” في ريف دمشق الشرقي والشمالي الشرقي وقطع خطوط وطرق إمداده عبر البادية.

سانا