السيطرة على قلعة تدمر الأثرية وتلة الاتصالات وفندق ديدمان وضبط نفقاً بطول 220 متراً لإرهابيي “جبهة النصرة” في حرستا بريف دمشق

بدأت وحدات من الجيش العربي السوري بالدخول إلى مدينة تدمر لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” وسط انهيار كبير في صفوفهم بعد تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وفرار العشرات منهم باتجاه البيارات الشرقية.



ودخلت وحدات من الجيش الى أطراف مدينة تدمر الأثرية من عدة محاور وبدأت تنفيذ عمليات تكتيكية دقيقة لاستئصال من تبقى من إرهابيي “داعش” المتحصنين فيها مبينا أن “التقدم داخل المدينة الأثرية حذر وبطيء لمنع وقوع خسائر في صفوف وحدات الجيش جراء رصاص القناصين والعبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها إرهابيو “داعش” بكثافة في المكان”.



وفي الوقت الذى تتابع فيه وحدات الجيش ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” الفارين باتجاه البيارات الشرقية تعمل وحدات الهندسة بتقنية عالية ودقة لتمشيط المنطقة في جميع المحاور وتفكيك العبوات الناسفة وضمان عدم انفجارها ووقوع أي أضرار بشرية أو تدمير المكونات الأثرية.



وأكد مصدر عسكري بعد ظهر اليوم أن وحدات من الجيش العربي السوري “أحكمت سيطرتها على قلعة تدمر الأثرية وتلة الاتصالات غرب مدينة تدمر واستعادت فندق ديدمان جنوب المدينة بعد تكبيد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر كبيرة”.



وأعلن المصدر في وقت سابق اليوم أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حمص الشرقي أحكمت سيطرتها الكاملة على جبل الطار الاستراتيجي المشرف على مدينة تدمر.



وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت عمليات مكثفة على تجمعات ونقاط تحصن ارهابيي تنظيم “داعش” في ريف مدينة تدمر الغربي وسعت خلالها نطاق سيطرتها “حيث أحكمت السيطرة على جبل الطار الاستراتيجي المشرف على المدينة من اتجاه الغرب” بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.



وأضاف المصدر.. إن العمليات أسفرت أيضا عن “إحكام السيطرة على القصر القطري وأن وحدات الجيش تلاحق فلول الإرهابيين الفارين في المنطقة وسط انهيار في صفوفهم”.



ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش تتابع عمليتها متقدمة على اتجاه مدينة تدمر في حين تعمل وحدات الهندسة على تفكيك المفخخات والألغام التي زرعها إرهابيو “داعش” في المنطقة بغية إعاقة تقدم وحدات الجيش.



وفرضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس سيطرتها الكاملة على مثلث تدمر الاستراتيجي وجبل هيال وجميع التلال المشرفة على منطقة القصور في مدينة تدمر.



وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة مدعومة بالطيران الحربى عملية عسكرية منذ مطلع العام الجاري ضد محاور تحرك إرهابيي “داعش” وتجمعاتهم في الريف الغربي لمدينة تدمر لتحرير الريف الشرقي لحمص من الإرهاب التكفيري.



-وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة ضبطت نفقاً بطول 220 متراً لإرهابيي “جبهة النصرة” و دمرت لهم مقرا في حرستا بريف دمشق.



في دير الزور خاضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة اشتباكات عنيفة مع مجموعات تابعة لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في حيي العمال والرشدية.



وانتهت الاشتباكات بمقتل العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير آلياتهم وكميات من الذخيرة كانت بحوزتهم.

ودمر الطيران الحربي امس تحصينات وتجمعات للتنظيم التكفيرى وأوقع من فيها من ارهابييه بين قتيل ومصاب وذلك فى منطقتى معامل البلوك القريبة من لواء التأمين والمهندسين بمحيط جبل الثردة وفي تلة 23 بمنطقة المقابر.



إلى ذلك أكدت مصادر أهلية مقتل الارهابي أبو جليبيب اليمني في مدينة البوكمال على يد مجهولين واحتراق سيارة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي بالقرب من ساحة الفيحاء بالمدينة.



في غضون ذلك قصف إرهابيي تنظيم “داعش” مساء أمس بقذائف الهاون الأحياء الآمنة بمدينة دير الزور ما تسبب بإلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



ويحاصر إرهابيو “داعش” آلاف المواطنين في مدينة دير الزور ويستهدفون بالقذائف الأحياء الآمنة في محاولة يائسة للنيل من صمود الأهالي وموقفهم الداعم للجيش في حربه على الإرهاب التكفيري.

سانا