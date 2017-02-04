السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين وعدة تلال استراتيجية في محيط مدينة دير الزور

أعلن مصدر عسكري إحكام السيطرة على عدة نقاط شرق مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الحربي.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي شرق مطار السين بالريف الشمالي الشرقي “وأحكمت خلالها السيطرة على عدة نقاط منها منصور1 ومنصور2”.



ولفت المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل وإصابة أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير دبابة وعربة مدرعة”.



وذكر المصدر العسكري في وقت سابق اليوم أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مركزة ضد تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم “داعش” في مزرعة الإماراتي شرق مطار السين ما أسفر عن “مقتل العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير دبابة وعربة مدرعة و 4 عربات مزودة برشاشات ثقيلة”.



ودمرت وحدة من الجيش الأربعاء الماضى دبابة و3 عربات مزودة برشاش لتنظيم “داعش” وقضت على عدد من إرهابييه شرق مطار السين وفي منطقة المثلث شمال المطار في القلمون الشرقي”.



وينفذ الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة وإسناد الطيران الحربي عمليات عسكرية مكثفة لاجتثاث المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” في ريف دمشق الشرقي والشمالي الشرقي وقطع خطوط وطرق إمداده عبر البادية.



- كما نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط مدينة دير الزور.



وواصلت في دير الزور أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وبتغطية نارية من سلاح المدفعية واصلت عملياتها العسكرية على المحاور التي تسللت إليها مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي وحققت تقدماً استراتيجيا على الأطراف الجنوبية من المدينة.



وأسفرت العمليات عن إحكام السيطرة على عدد من التلال الاستراتيجية وقطع طرق إمداد تنظيم داعش الإرهابي من محور جبهة الثردة باتجاه محور نقطة مخيم الدفاع.



وتكبد التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خلال العمليات خسائر كبيرة بالأفراد والآليات المزودة برشاشات ثقيلة.



كما دمرت وحدة من الجيش العربي السوري آليتين لتنظيم داعش الإرهابي وقضت على مجموعة تابعة له في محيط قرية الجفرة بالريف الشرقي.



وأوقع سلاح الجو أمس خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي تنظيم داعش في تلة الخنزير ومنطقة المعامل ومفرق ثردة ودمر عربة مفخخة على جسر السياسية بدير الزور.

سانا