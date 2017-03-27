السيطرة على عدد من الجبال شمال غرب تدمر وفي ريف حمص والقضاء على عدد من إرهابيي “داعش” و “النصرة” في دير الزور وريف حماة

أعلن مصدر عسكري عن فرض وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على عدد من الجبال في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.



وأفاد المصدر بأن وحدات الجيش نفذت عمليات مكثفة على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي “داعش” وسعت خلالها نطاق سيطرتها في ريف تدمر حيث “أحكمت السيطرة على جبل مربط عنتر وعدد من النقاط المحيطة به شمال غرب تدمر بنحو 12 كم وعلى جبل الحيد وجبل الظليل شمال حقل حيان للغاز بنحو 14 كم”.



ولفت المصدر إلى أن عمليات السيطرة جاءت بعد القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير أسلحتهم وعتادهم في حين تقوم وحدات الهندسة بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو التنظيم الإرهابي.



وذكر المصدر أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية هاجمت إحدى النقاط العسكرية في منطقة ملوك على اتجاه تلبيسة شمال مدينة حمص.



ولفت المصدر إلى أن الاشتباك “انتهى بإحباط الهجوم والقضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير آليتين مزودتين برشاشين ثقيلين”.



وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش وجهت ضربات دقيقة على مواقع انتشار إرهابيي “جبهة النصرة” في الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كم ما أسفر تدمير مقر لمتزعمي الإرهابيين وسقوط العديد منهم بين قتيل ومصاب.



وينتشر في منطقة الحولة وناحية تلبيسة إرهابيون من “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” التي تتلقى الدعم والتمويل من النظام السعودي الوهابي.



وأكد المصدر مقتل عدد من متزعمي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي خلال عمليات الجيش المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري في ريف حمص الشمالي.



وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش وجهت ضربات دقيقة على مواقع انتشار إرهابيي “جبهة النصرة” في الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كم ما أسفر عن تدمير مقر لمتزعمي الإرهابيين وسقوط العديد منهم بين قتيل ومصاب”.



وينتشر في منطقة الحولة وناحية تلبيسة إرهابيون من “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” التي تتلقى الدعم والتمويل من النظام السعودي الوهابي.



- في ريف حماة الشمالي قضت وحدات من الجيش العربي السوري على مجموعتين إرهابيتين من تنظيم “جبهة النصرة” خلال عملياتها المتواصلة على تجمعاته وبؤره المتسللة إلى بعض القرى والبلدات.



وأفاد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت عمليات على تجمعات وتحركات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي ما أدى إلى “القضاء على كامل مجموعة إرهابية شمال شرق قرية خربة الحجامة منهم 6 مما يسمى الحزب التركستاني”.



ويعد الحزب التركستاني أحد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة ويرتبط بنظام أردوغان الإخواني ويتلقى منه جميع أنواع الدعم اللوجستي والاستخباري والتسليحي.



ولفت المصدر العسكري إلى “القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية غرب قرية كوكب كانت تقوم بزرع الألغام وتدمير دبابة في تل الصخر وعربة مزودة برشاش ثقيل في قرية الزارة”.



وتسلل نهاية الأسبوع الماضي إرهابيون من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له إلى عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي وقاموا بتهجير الأهالي وسرقة ونهب ممتلكاتهم.



ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري أمس عشرات الآليات بينها دبابات ومدرعات لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة في بلدة عقيربات بريف سلمية وجنوب كل من قرى طيبة الإمام وحلفايا واللطامنة وشمال مدينة صوران وتل عثمان وجنوب تل هواش ومدينة مورك بريف حماة الشمالي.



- كما سقط أكثر من 9 قتلى من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خلال عمليات جديدة للجيش العربي السوري على تجمعاتهم في مدينة دير الزور ومحيطها.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش نفذت عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات إرهابيي “داعش” أسفرت عن “القضاء على 9 إرهابيين في محيط منطقة المقابر بمدينة دير الزور ومجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه قطاع التنمية في الجزء الغربي من المدينة”.



ولفت المصدر إلى أن عمليات الجيش أدت إلى “تدمير جرافة للحفر وإقامة التحصينات باكر والقضاء على أفراد مجموعة ارهابية في تلة الصنوف بمحيط الفوج 137” عند الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة.



ودمرت وحدات من الجيش أمس عربتين مدرعتين وقضت على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط كل من المطار ومنطقة المقابر والفوج 137.

سانا