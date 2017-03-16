السيطرة على سلسلة جبال المزار واستعادة مستودعات النقل بريف تدمر

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها في ملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي وسيطرت على سلسلة جبال المزار ومستودعات النقل بريف تدمر.



وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات نوعية ضد تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي “وأحكمت سيطرتها على سلسلة جبال المزار شرق تدمر ب 15 كم واستعادت مستودعات النقل في المنطقة”.



وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “القضاء على العشرات من أفراد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير أسلحتهم” مبينا أن وحدات الجيش” تقوم بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم التكفيري في المنطقة”.



وأحكم الجيش العربي السوري أمس سيطرته على منطقة وادي أحمر وقلعة الهرى شرق مدينة تدمر فيما دمر الطيران الحربي مقار وآليات مدرعة لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط السخنة والارك وجباب حمد ومحيطها وجنوب الصوانة بريف حمص الشرقي.



-وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري دمرت 7 مقرات قيادة لتنظيم جبهة النصرة وأوقعت على 21 قتيلاً ومصاباً بين صفوف إرهابييه في أحياء الكرك والسيبة والبحار والأربعين وحارة البدو وحارة الفرن ومحيط دوار المصري بدرعا البلد.



وفي دير الزور دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات وتحصينات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.



ونفذت وحدة من الجيش عمليات نوعية على مقرات وتحصينات لتنظيم “داعش” جنوب الفوج 137 على الاطراف الجنوبية الغربية للمدينة ما اسفر عن تدمير 3 دشم ومقتل واصابة عدد من ارهابيي التنظيم.



ووجه سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري رمايات مكثفة على اوكار ومحاور تحرك ارهابيي تنظيم “داعش” في محيط مطار دير الزور ومناطق الثردة والمكبات والمقابر وتلة علوش ما أدى إلى تكبد التنظيم التكفيري خسائر بالافراد والعتاد الحربي.



ودمر سلاح الجو أمس مقرات وعربات مدرعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في عدد من التلال والمناطق في دير الزور.

سانا