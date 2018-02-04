السيطرة على حريق في معمل السماد الفوسفاتي بحمص
بجهود أفراد فوج إطفاء مصفاة حمص والدفاع المدني وفوج إطفاء شركة الأسمدة، تمت السيطرة على الحريق الذي شب في قسم إنتاج السماد بمعمل السماد الفوسفاتي التابع للشركة العامة للأسمدة والواقع جنوب غرب حمص.
ومحافظ حمص طلال البرازي أكد أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في معمل السماد ووصفه بأنه محدود.
وقال إن الأضرار مادية وبسيطة وأعرب عن أمله بأن تتم عمليات الصيانة وإعادة الإنتاج خلال أسابيع.
بينما قال مدير عام الشركة العامة للأسمدة المهندس طراف مرعي أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وأخرى لتحديد الخسائر والأضرار وإعادة الاصلاح مؤكدا أن جميع العاملين بخير ولم يصب أي أحد بأذى.
المصر: سانا
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