السيطرة على حريق في معمل السماد الفوسفاتي بحمص

بجهود أفراد فوج إطفاء مصفاة حمص والدفاع المدني وفوج إطفاء شركة الأسمدة، تمت السيطرة على الحريق الذي شب في قسم إنتاج السماد بمعمل السماد الفوسفاتي التابع للشركة العامة للأسمدة والواقع جنوب غرب حمص.

ومحافظ حمص طلال البرازي أكد أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في معمل السماد ووصفه بأنه محدود.

ومحافظ حمص طلال البرازي أكد أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في معمل السماد ووصفه بأنه محدود.