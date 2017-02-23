السيطرة على تلة شعيب بدير الزور وإيقاع 23 بين قتيل ومصاب في صفوف “النصرة”

فرضت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور سيطرتها على إحدى التلال الاستراتيجية خلال عملياتها المتواصلة بالتعاون مع القوات الرديفة لاجتثاث تنظيم “داعش” الإرهابي من منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة.



وسيطرت وحدة من الجيش مساء أمس على تلة شعيب الاستراتيجية في منطقة المقابر بعد معارك عنيفة مع إرهابيي التنظيم التكفيري سقط خلالها العشرات منهم بين قتيل ومصاب.



وتعد السيطرة على تلة شعيب خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التقدم في منطقة المقابر وبالتالي فك الحصار عن المطار والأحياء الواقعة في الجهة الشرقية من مدينة دير الزور التي يقطن فيها نحو 1300 عائلة وتتعرض لحصار خانق منذ نحو 40 يوما بعد قطع إرهابيي “داعش” الطريق الواصل بينها وبين باقي أحياء المدينة.



ونفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري الليلة الماضية غارات مكثفة على أوكار إرهابيي تنظيم “داعش” في وادي ثردة ما أدى إلى تدمير دبابة وعدد من الأوكار وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفهم.



وأسفرت عمليات الجيش أمس على بؤر ونقاط تسلل إرهابيي “داعش” باتجاه الطريق الواصل بين مطار دير الزور والأحياء السكنية في المدينة عن تدمير آليتين للإرهابيين والسيطرة النارية على إحدى التلال الحاكمة المشرفة على نقاط تحصن وانتشار الإرهابيين على طريق المطار.



- في ريف حمص الشمالي أفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة دمرت مقري قيادة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومستودع ذخيرة في تير معلة.



-إلى ذلك سقط 23 بين قتيل ومصاب في صفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامتها خلال عمليات الجيش والقوات المسلحة لاجتثاث الإرهاب من ريف حماة.



ونفذت وحدة من الجيش عملية مركزة فجر اليوم على أوكار لإرهابيي “جبهة النصرة” في تل هواش شمال غرب مدينة حماة بنحو 60 كم أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين وإصابة 7 آخرين إضافة إلى تدمير آلية مزودة برشاش.



و تأكد سقوط 6 قتلى على الأقل خلال ضربات مكثفة لوحدة من الجيش على أوكار تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في بلدة طيبة الإمام ومن بين القتلى الإرهابي محمد عبد الكريم الخالد.



وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري عمليات دقيقة ضد التنظيمات الإرهابية في ريف حماة حيث دمرت خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من مقراتها ومستودع اسلحة وذخيرة و6 اليات مزودة برشاشات ثقيلة ودبابة وجرافة وقضت على 37 إرهابيا على الأقل.



وأحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوما لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي بسيارة مفخخة على نقطة عسكرية في حي المنشية بمنطقة درعا البلد.



ودمرت وحدة من الجيش سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار يقودها انتحاري من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي جنوب جامع بلال الحبشي قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية على أطراف حي المنشية بمنطقة درعا البلد.



وأسفرت عمليات الجيش خلال الأيام الماضية عن تدمير عدد كبير من الآليات والمفخخات ومرابض الهاون وراجمات الصواريخ للمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة جبهة النصرة الإرهابي ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين في منطقة درعا البلد وريف المحافظة.

سانا