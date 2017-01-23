السيطرة على تلة حاكمة في منطقة المقابر والقضاء على العديد من إرهابيي “داعش” في دير الزور

حققت وحدات من الجيش العربي السوري بتغطية من الطيران الحربي تقدما جديدا في عملياتها ضد تنظيم “داعش” وقضت على 12 من إرهابييه في دير الزور.



ونفذت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة خلال الساعات الماضية عملية نوعية على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة المقابر جنوب المدينة “وأحكمت سيطرتها على إحدى التلال الحاكمة بعد تكبيد الارهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.



وأسفرت العملية عن “مصادرة رشاش (بي كي سي) وعدد من الأسلحة الفردية كانت بحوزة ارهابيي “داعش” في منطقة المقابر” مبينا أن “عناصر من هندسة الجيش العربي السوري فككوا عددا من العبوات الناسفة زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم”.



ووسعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة امس من نطاق عملياتها فى منطقة المقابر وطوقت إرهابيي “داعش” فى منطقة المعامل وسرية جنيد وقضت على العشرات منهم ودمرت اسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.



وقضت وحدات من الجيش على مجموعات إرهابية تسللت إلى الخنادق القريبة من منطقة البانوراما على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور من بينهم متزعم مجموعة ارهابية في التنظيم يدعى أبو يوسف” نافيا “الاخبار التي تبثها مواقع الارهابيين وصفحاتهم عن سيطرتهم على البانوراما.



ودمر الطيران الحربي بضربة محكمة مقر قيادة لإرهابيي “داعش” في محيط جامع البوسيد بمدينة موحسن بالريف الشرقي وأوقع 12 قتيلا في صفوفهم من بينهم “راغب العريف” و”صلاح المحمود التركي السالم” و”عبود العليوي” و”راغب احمد الحماد” و”بدر حميد العليوي”.



وقتل أمس الأول القيادي في تنظيم داعش المدعو “كاسر الحداوي” وأحد مرافقيه بالقرب من جامع البوعواد في قرية القورية شرق مدينة دير الزور 55 كم وفقا لمصادر أهلية من القرية.

سانا