السيطرة على الكتيبة المهجورة الثالثة في تدمر والقضاء على العشرات من إرهابيي “داعش” في محيط دير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة على تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية سيطرت خلالها على الكتيبة المهجورة الثالثة في منطقة تدمر وتابعت تقدمها باتجاه تل الضبع في ريفي حمص ودمشق.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش “أحكمت سيطرتها على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول علب التياس في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي بعد القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم”.



ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش “تتابع عملياتها في المنطقة وتطارد إرهابيي التنظيم التكفيري باتجاه مفرق جحار باتجاه الشرق”.



وكانت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أحكمت في الـ 25 من الشهر الجاري سيطرتها على منطقة بئر الفواعرة جنوب مطار التيفور بنحو 15 كم ودمرت العديد من الأوكار والآليات الثقيلة والعتاد والأسلحة لإرهابيي داعش.



وأفاد المصدر في وقت سابق اليوم بأن وحدات الجيش “قضت على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش ودمرت لهم أسلحة وذخائر في عملياتها على نقاط تحصنهم ومحاور تحركهم على اتجاه الناصرية/القريتين في المنطقة الممتدة بين ريفي دمشق الشمالي الشرقي وحمص الجنوبي الشرقي”.



وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة تتابع عملياتها على تجمعات التنظيم التكفيري وتطارد فلوله “متقدمة باتجاه مشارف تل الضبع الشرقي” في المنطقة ذاتها.

وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على أكثر من 15 إرهابيا من تنظيم داعش ودمرت لهم 3 آليات في منطقتي القلمون الغربي والشرقي بريف دمشق.



- إلى ذلك أكد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي قضى على أكثر من 30 إرهابيا من تنظيم داعش في جبل الثردة ومستودعات عياش وشرق المطار وشمال غرب تل بروك في دير الزور.



كما نفذ الطيران الحربي خلال الساعات الماضية سلسلة غارات جوية ضد مقرات تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية ومواقع انتشار إرهابييه في محيط مدينة دير الزور.



وفي دير الزور طالت الغارات الجوية مواقع تحصن لإرهابيي تنظيم داعش وتحركاتهم في الحويقة وحويجة صكر ومستودعات عياش وحي الرشدية ومحيط كل من منطقة البانوراما والثردة والمطار.



وتم إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم الإرهابي خلال الغارات وتدمير مقرات وآليات بعضها مزود برشاش ثقيل.



ودمرت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من الطيران الحربي أمس مستودع ذخيرة وأوكاراً لتنظيم داعش الإرهابي في أحياء الحويقة والكنامات والعرضي ومنطقة المهندسين ومحيط مطار دير الزور وفي قرية مراط ومحيط منطقة كونيكو في بادية بلدة خشام بالريف الشرقي.

سانا