السيطرة على أوتستراد حلب -الباب وتحرير 32 بلدة ومزرعة من تنظيم داعش في ريف حلب

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استعادة السيطرة على 32 بلدة ومزرعة خلال العملية العسكرية التي ينفذها الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي في ريف حلب الشمالي الشرقي.



وقالت القيادة العامة للجيش إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء “تمكنت خلال العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها منذ عشرين يوما ضد تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق حلب من تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة بمساحة إجمالية بحدود 250 كم2 وبجبهة تصل إلى 25كم وعمق حتى 16 كم والسيطرة على أوتستراد حلب- الباب بطول 16كم”.



وأضافت القيادة للجيش: إن الوحدات المقاتلة نجحت خلال العملية “في اقتحام أعقد التحصينات وإبطال وتفكيك مئات المفخخات والعبوات الناسفة وتدمير عشرات الأنفاق لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة وتكبيده خسائر كبيرة في العتاد والعديد”.



ولفتت القيادة إلى أن “هذا الإنجاز يوسع دائرة الأمان حول مدينة حلب ويشكل منطلقا لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي إضافة إلى توسيع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في ريف حلب والتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية”.



وجددت القيادة العامة للجيش في ختام بيانها التأكيد على متابعة تنفيذ مهامها الوطنية في محاربة الإرهاب والتزامها بالقيام بواجباتها الدستورية في حماية المدنيين والحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

سانا