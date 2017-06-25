السيسي يصدق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لبلاده مع السعودية والتي تتنازل بموجبها مصر لنظام بني سعود عن جزيرتي تيران وصنافير.



وذكر موقع “اليوم السابع” أن تصديق السيسي على الإتفاقية يأتي بعد موافقة مجلس النواب المصري عليها.



وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت الأربعاء الماضي قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الاداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الأمر الذي مهد الطريق أمام تصديق السيسي على الإتفاقية وبالتالي تسليم الجزيرتين للنظام السعودي.



وأثار قرار الحكومة المصرية في نيسان من العام الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوي قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.



ورغم أن مجلس النواب المصري وافق في الـ14 من حزيران الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلا أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر أصدرت الثلاثاء الماضي قرارا أبطلت بموجبه أحكاما قضائية سابقة تؤيد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكالات