السيدة الأولى تترأس ورشة عمل حول نتائج مسح المنظمات غير الحكومية الفاعلة ضمن محافظة حماة

ترأست السيدة أسماء الأسد اليوم ورشة عمل حول نتائج مسح المنظمات غير الحكومية الفاعلة ضمن محافظة حماة.

وقالت السيدة الأولى: "التغيير بحاجة لأن نكون منفتحين على غيرنا.. وأن نكون صادقين مع أنفسنا وندرك بأن لدينا مشاكل وبأن التحديات أمامنا قد تضاعفت خلال السنوات الماضية.. وهذا التغيير لا يقتصر فقط على معالجة البيروقراطية.. فتغيير القوانين سهل.. ولكن الأهم هو تغيير الثقافة.. وبدون هذا التغيير لا يمكننا تحقيق النتائج التي نطمح لها كمواطنين سوريين.. فثقافة العمل لا تتغير بتعليمات تنفيذية.. ولا قرارات.. ولا بكلام على ورق.. ثقافة العمل لا تتغير إن لم يكن لدينا الإرادة لتغييرها.. "

وتابعت السيدة أسماء الأسد: "هذه الورشة.. والورشة التي سبقتها في دمشق.. بداية هامة لردم الفجوة بين المنظمات غير الحكومية والحكومة والقطاع الخاص.. ومشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية، لا يقتصر على المسح للوصول إلى نتائج نظرية فقط.. بل المطلوب هو أن نستطيع من خلاله تغيير الواقع.."