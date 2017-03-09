السيدة أسماء تزور كواليس «أوركسترا ماري» بمناسبة يوم المرأة

احتفالاً بيوم المرأة العالمي حضرت السيدة أسماء الأسد أمس كواليس حفل فرقة «أوركسترا ماري»، وأفادت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» أن «السيدة أسماء زارت كواليس حفل فرقة أوركسترا ماري السورية «حب ونساء» الذي أقيم بمناسبة يوم المرأة العالمي»، ليل أمس على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون (الأوبرا).

ونقلت صفحة الرئاسة صوراً للسيدة أسماء وهي تستمع لعزف الفرقة، على حين علمنا من مصدر في وزارة الثقافة أن الحفل سيتكرر هذه الليلة أيضاً بالمناسبة تأكيداً على دور المرأة السورية خلال سنوات الأزمة.

من جهتها وفي تقرير أعدته عن المناسبة، نقلت وكالة «سانا» للأنباء، عن رئيسة الاتحاد العام النسائي رغدة أحمد أنه سيكون للمرأة السورية دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار ولاسيما في تربية الجيل وتنشئته على تعزيز قيم حب الوطن والمبادئ السليمة، مؤكدة أن المرأة السورية «استطاعت تغيير أولوياتها لتواجه المتغيرات والظروف الصعبة التي نتجت عن هذه الحرب على مختلف الصعد الاجتماعية والأسرية والاقتصادية».

من جانبها أكدت عضو مجلس الشعب مها شبيرو أن المرأة السورية خلال الحرب الإرهابية على وطنها كانت استثنائية بصمودها ومواجهتها للإرهاب وساهمت في الدفاع عن وطنها وبناء مجتمعها والحفاظ على أسرتها.

بدورها قالت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات والاتحادات سلوى عبد اللـه: «إن استهداف المرأة السورية خلال الأزمة جاء بغية فرط عقد المجتمع لما لها من دور مهم من حيث إدارة شؤون أسرتها وحماية تكاتفها»، مشيرة إلى أن النساء السوريات أمهات وزوجات وأخوات وبنات لملمن جراحهن خلال الحرب وتابعن عملهن واستطعن رغم الصعوبات التأكيد لأولادهن أن الغد المشرق قادم لا محالة والنهار القريب سيشرق على هذا الليل الأسود، وقالت: كم سمعنا أمهات شهداء وهن يرددن استشهد واحد واثنان وثلاثة ولا نبخل على الوطن بالبقية.

المصدر: الوطن