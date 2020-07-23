السيدة أسماء الأسد تلتقي عائلة الطفلة المغدورة سيدرا زيدان

التقت السيدة أسماء الأسد عائلة الطفلة المغدورة سيدرا زيدان , وجاء على صفحة رئاسة الجمهورية :



"..عشر سنين حرب أظهرت قضايا ومشاكل ما كنا نتوقعها.. البداية كانت عسكرية.. اليوم عم نعيش حرب اقتصادية.. وكل ما مر الزمن عم نشوف أكتر وأكتر مشاكل اجتماعية.. واللي سمعناه عن حادثة سيدرا شي ما بيتخيلو العقل.. لكن بنفس الوقت الطريقة اللي انتو تعاملتو فيها مع الموضوع.. والصبر والايمان اللي كان عندكن.. رغم كل التحريض اللي سمعتوه وعم تسمعوه.. هاد شي مهم ودليل وعي وحكمة منكن.. نحنا دولة قانون بالنهاية والقانون أكيد رح يتطبق.." .



الرحمة لروحها وروح كل ضحايا الجرائم المشابهة التي لا تمت لمجتمعنا السوري بصلة.. والعزاء والصبر لعائلتها وأهلها.



وكانت الطفلة سيدرا عثر على جثتها في أرض زراعية بقرية القليعة, في طرطوس, وتبين بالتحقيقات أنها تعرضت للاغتصاب قبل أن يتم خنقها.