السيدة أسماء الأسد تلتقي أطفال المنظمة السورية للمعوقين "آمال"

كانوا وما زالوا محور اهتمام ورعاية دائمين من الرئيس الأسد والسيدة عقيلته. وبقوا كذلك رغم كل ظروف الحرب التي مرت على سورية. واليوم بعد 16 عاماً على تأسيس منظمتهم.. هاهم أطفال المنظمة السورية للمعوقين "آمال" يسمعون ويتكلمون ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي. ليكون لكل طفل منهم "صوت يُسمع" كما كان الهدف منذ البداية وليصبحوا جزءاً فاعلاً في المجتمع.