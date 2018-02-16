السيدة أسماء الأسد تلتقي أطفال المنظمة السورية للمعوقين "آمال"
كانوا وما زالوا محور اهتمام ورعاية دائمين من الرئيس الأسد والسيدة عقيلته. وبقوا كذلك رغم كل ظروف الحرب التي مرت على سورية. واليوم بعد 16 عاماً على تأسيس منظمتهم.. هاهم أطفال المنظمة السورية للمعوقين "آمال" يسمعون ويتكلمون ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي. ليكون لكل طفل منهم "صوت يُسمع" كما كان الهدف منذ البداية وليصبحوا جزءاً فاعلاً في المجتمع.
السيدة أسماء الأسد التقت اكثر من ٥٠ طفلاً ممن أجرت لهم المنظمة السورية للمعوقين "آمال" خلال العام المنصرم زراعة الحلزون فأصبحوا يسمعون ويتكلمون وذلك بتضافر الجهود جميعاً. وبالتشارك بين القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي عبر التدريب والتأهيل والعمليات الجراحية والدمج في المجتمع. لأن سورية أمانة الجميع وأطفال سورية الأمانة الأغلى.
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