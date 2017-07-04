السيدة أسماء الأسد تستقبل الأوائل في شهادة التعليم الأساسي لعام 2017

استقبلت السيدة أسماء الأسد أمس التلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي للعام 2017 برفقة عائلاتهم والذين جاؤوا من محافظات عدة.

ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل ا لاجتماعي «فيسبوك» أمس صور استقبال السيدة أسماء 27 تلميذاً من الأوائل في شهادة التعليم الأساسي للعام 2017، برفقة عائلاتهم، موضحة أن بعضهم جاء من دير الزور ودرعا وآخرين من حلب وحماة وحمص إضافة لدمشق وريفها واللاذقية وطرطوس.

وأشارت صفحة «رئاسة الجمهورية» إلى أن أغلب الطلاب الذين حضروا أمس «فقدوا مقربين لهم أو منازلهم بسبب الإرهاب، وعانى بعضهم الآخر من الحصار، الذي منع عنهم سبل الحياة في بعض المدن، وعرقل وصول آخرين للقاء السيدة أسماء كحال الطالبة تسنيم كبر من بلدة كفريا بإدلب»، مؤكده أنه «ومع ذلك لم يمسحوا ابتسامة الأمل عن وجوههم، واستمروا واجتهدوا بثقة ليتفوقوا ويكونوا فخراً لوطنهم وعائلاتهم».

ولفتت الصفحة إلى أن الطالب عبد المجيد فارس سيريس من حلب استشهد ثلاثة من زملائه أمامه، بعد أن أصيبت مدرسته بقذيفة هاون خلال العام الدراسي، فوضع دماءهم نصب عينيه ليصل للتفوّق، مؤكدة أن عبد المجيد الذي استقبلته السيدة أسماء مع عائلته، «كان واحداً من آلاف الطلاب السوريين الذين صمدوا خلال السنوات الماضية، وأثبتوا أن سورية كانت وستبقى منبع الأمل والحياة، وعنوان العلم والنور والإرادة». كما بينت أن الطالب مجد نصره تعرض منزله في حلب للضرر مرتين بسبب قذائف الهاون، لكنه تحدى الإرهاب وكان من الأوائل ليصبح فخراً لأهله ووطنه.

ونشرت الصفحة عدداً من الصور التي جمعت السيدة أسماء بالطلاب الأوائل وذويهم.