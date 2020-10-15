السيدة أسماء الأسد تزور قرى البور و البقيعة والقلمون بريف القرداحة

زارت السيدة أسماء الأسد يوم الأربعاء، قرى البور و البقيعة والقلمون بريف القرداحة.



وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على “فيسبوك” تركز الحوار مع الأهالي المتضررين من الحرائق على طلباتهم بتسهيل وتيسير بيئة العمل”.



“والشروط المتعلقة بالقروض والوصول إلى أنجع الطرق للحصول على القروض الميسرة أو الآجلة الدفع بما يساهم بخلق مشاريع صغيرة ومتوسطة تنعش القرى وأهلها وتساعدهم في إيجاد دخل مستدا”





وبحسب الصفحة “استمعت السيدة الأسد للأهالي وشاركتهم أفكارهم في إيجاد واقتراح المشاريع التنموية التي تساعدهم وتناسب أوضاعهم وأوضاع قريتهم.، وأصغت لاقتراحاتهم التي يمكن أن تساهم في تجاوز المحنة وتحويلها إلى منحة تدفع باتجاه التنمية المستدامة”.



وكانت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص تعرضت لسلسلة من الحرائق الضخمة فجر الجمعة أتت على آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الحراجية والزراعية.