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السيد نصرالله: على جميع اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم أمام الوضع الخطير الذي يواجهه البلد

أكد السيد حسن نصر الله أن بعض الجهات في لبنان تتنصل من مسؤولياتها وتلقي التبعات على الآخرين وتدعو للانسحاب من الحكومة والاستقالة وعلى جميع اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم أمام الوضع الخطير الذي يواجهه البلد.

وقال نصر الله إن سلوك بعض السياسيين والقوى السياسية في لبنان يعبر عن انعدام الروح الوطنية والأخلاقية والإنسانية في التعاطي مع مصير الناس والبلد ومع قضايا الشأن العام.

وأضاف نصر الله إن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان هو تراكم عبر سنوات طويلة تصل إلى 30 سنة وكلنا يجب أن نتحمل ونقبل المسؤولية ومن المعيب أن يتنصل أحد من مسؤوليته عن الأوضاع التي وصل إليها البلد.

وتابع السيد نصر الله: نستطيع كلبنانيين منع حصول انهيار مالي واقتصادي دون الوصول إلى خطر الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة.

وقال نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة على خلفية الاحتجاجات وأي حكومة تكنوقراط لا يمكن أن تصمد لأسبوعين.

 


يتبع