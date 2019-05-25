السيد نصر الله: ماحصل في 25 أيار 2000 هو هزيمة كاملة للعدو الإسرائيلي

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن عيد المقاومة والتحرير هو يوم تاريخي وله نتائج استراتيجية وعسكرية كبيرة على مجريات الصراع العربي الإسرائيلي مشدداً على أن ماحصل في 25 أيار 2000 هو هزيمة كاملة للعدو الإسرائيلي وانتصار عظيم للبنان والشعب اللبناني والمقاومة.



وقال السيد نصر الله في كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير إن لسورية وإيران دور في إنجاز الانتصار التاريخي عام 2000.

وأضاف إن “القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفيتها، نحن جميعاً معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة صفقة القرن المشؤومة”.



وتابع السيد نصر الله: “في العيد 19 للمقاومة والتحرير نتمسك بحقنا الطبيعي في المقاومة لتحرير ما تبقى من الأرض اللبنانية المحتلة.” موضحاً أن المقاومة أثبتت أنها حل لاستعادة الحقوق وهي جزء من القوة الأساسية التي يجب الحفاظ عليها في وجه مؤامرات الأعداء.



وفي ملف المهجرين السوريين أشار السيد نصر الله إلى أن “الولايات المتحدة تحاول أن تفرض على لبنان منع عودة المهجرين إلى سورية”.



يتبع…