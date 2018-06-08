السيد نصر الله: سورية الدولة المركزية في محور المقاومة.. أموال خليجية طائلة تدفع لشراء بيوت الفلسطينيين في القدس لبيعها للصهاينة
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السيد نصر الله: سورية الدولة المركزية في محور المقاومة.. أموال خليجية طائلة تدفع لشراء بيوت الفلسطينيين في القدس لبيعها للصهاينة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن قضية القدس المحتلة هي حقيقة وجوهر الصراع مع العدو الصهيوني.. وأن الأمر الخطير اليوم هو ما تسمى “صفقة القرن” التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح السيد نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي أن هناك “مخططاً خطيراً يعده الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة بعد اعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارتها إليها”.

وقال السيد نصر الله إن: التحدي الجديد الذي يواجه القضية الفلسطينية هو إقرار النظام السعودي بـ “حق إسرائيل” في الوجود.. وهناك أموال خليجية طائلة تدفع اليوم لشراء بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة ليتم لاحقا بيعها للصهاينة.


وأكد السيد نصر الله أن سورية الدولة المركزية في محور المقاومة تعرضت لحرب إرهابية كونية على مدى السنوات السبع الماضية وأصبحت اليوم المساحة الأكبر منها آمنة.

 


… يتبع

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