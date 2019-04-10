السيد نصر الله: إعلان ترامب ضد الحرس الثوري الإيراني رد فعل على هزيمة أمريكا وحلفاءها في المنطقة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الولايات المتحدة تصنف المدافعين عن الأرض والاستقرار بأنهم إرهابيون بينما الأمريكي هو أصل الإرهاب والإدارة الأمريكية عقلها وثقافتها إرهابية.



وقال السيد نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم الجريح المقاوم: ندين ونستنكر إعلان ترامب ضد الحرس الثوري الإيراني وهو رد فعل طبيعي على هزيمة وخيبة الأمريكي وحلفائه في المنطقة.



وأوضح السيد نصر الله أن خط المقاومة يمتلك الكثير من أوراق القوة وخياراتنا مفتوحة وسنرد في الوقت المناسب.

يتبع