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السيارة الروسية المعجزة .. “بتطير وبتسبح وبتمشي”

تعرض سيارة تريتون البرمائية الطائرة الروسية لأول مرة على هامش معرض “ماكس 2017” الدولي للطيران والفضاء.السيارة الروسية المعجزة .. “بتطير وبتسبح وبتمشي”
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن ناطق باسم شركة التكنولوجيات الجوية الفضائية المصنعة للسيارة أن “تريتون عبارة عن رباعية دفع برمائية ثنائية الكراسي، يمكنها أن تسير على البر كسيارة كهربائية وتطير في الجو كطائرة ذات جناح مرن وتبحر في الماء كسفينة تسير بالوسادة الهوائية وتزود السيارة بمروحة منخفضة الضوضاء ذات عشر ريش ريش تنصب في الجزء الخلفي منها”.
ووفقاً لموقع ، فإن “طول السيارة يبلغ 2.95 متر، وارتفاعها 2.24 متر، وعرضها 1.9 متر، وسرعتها القصوى 100 كلم/ساعة ويبلغ احتياطي سيرها بالدفع الكهربائي على الأرض 100 كيلومتر، و400 كيلومتر في الجو ويمكن أن تصعد العربة إلى ارتفاع 4200 كيلومتر”.
يذكر أن معرض ماكس 2017 الدولي للطيران والفضاء سيقام في الفترة ما بين 18- 23 تموز الجاري في ضواحي موسكو.

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